Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Eskişehir'de, Heniyye'nin suikasta uğraması protesto edildi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Eskişehir'de protesto edildi.

Balıkesir Sivil Toplum Platformunun çağrısıyla Şeyh Lütfullah Camisi önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayrağının arkasında yürüyerek Ali Hikmet Paşa Meydanı'na ulaştı.

Burada Platform adına basın açıklamasını okuyan Ercan Kuter, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana insanlık tarihinin en büyük soykırımını yaptığını söyledi.

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Memur-Sen ve GÖNÜLDER şubeleri tarafından düzenlenen gösteri, Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasıyla başladı.

Gazze'de planlı programlı bir soykırım uygulandığını vurgulayan Kuter, "Hitler Avrupa'sının, soykırımcı ABD'nin şımarık çocuğu İsrail öldürdükçe alkışlanıyor, daha çok öldürmesi için teşvik ediliyor. Gazze kasabı, Hitler artığı katil Netanyahu, Nazi meclisinden farksız ABD Temsilciler Meclisi'nde konuşturulmakla kalmıyor, öldürdüğü çocuklar için dakikalarca ayakta alkışlanıyor." diye konuştu.

Protestoya katılan Kütahya Valisi Musa Işın, yaptığı konuşmada, Kütahya halkının her zaman olduğu gibi zulme karşı sessiz kalmadığını dile getirdi.

İsrail aleyhine sloganların atıldığı protestoda, GÖNÜLDER Sözcüsü Hacı Ömer Anlayışlı, Gazzeli gazeteci Zekeria Farhat ve yazarlar konuşma yaptı.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Ülfet Balon da İsrail'in 7 Ekim'den bu yana planlı ve programlı şekilde katliamlarını sürdürdüğünü söyledi.

Kütahya'da sivil toplum kuruluşları olarak katliama ve soykırıma tepki göstermeye devam edeceklerini belirten Balon, "Mazlumun ahı sonları olacak. Bin yıl da geçse İsrail soykırımcı olarak anılacaktır. Gazze’de yapılan soykırım bir an önce durmalı ve katliamların durması için tüm insanlık ayağa kalkmalıdır." dedi.

Program, Gazze'de şehit olan Filistinliler ile Heniyye için dua edilmesiyle tamamlandı.