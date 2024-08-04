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        Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 13:29 Güncelleme: 04.08.2024 - 13:29
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        Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kireç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Alevlere 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 120 personelle müdahalede bulunuldu.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın bölgesindeki çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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