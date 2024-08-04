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        Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 23:04 Güncelleme: 04.08.2024 - 23:07
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        Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Ayvalık açıklarında lastik botun içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

        Sahil Güvenlik botu "KB-155" ile bölgeye ulaşan ekipler, bottaki 10'u çocuk 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek istedikleri anlaşılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Olayla ilgili bir organizatör gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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