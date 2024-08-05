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        Balıkesir'de son bir haftada aranan 202 zanlı yakalandı

        Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 202 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:03 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:03
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        Balıkesir'de son bir haftada aranan 202 zanlı yakalandı
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        Balıkesir’de yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 202 şüpheli yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması maksadı 29 Temmuz-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şüpheli olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 202 şüpheli yakalandı.

        Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise “Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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