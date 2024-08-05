Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de terör örgütü operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 17:04 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de terör örgütü operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

        Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütleri ile ilişkili kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce düzenlenen 3 ayrı operasyonda, Edremit ilçesindeki Balıkesir-Kocaseyit Havalimanı'nda silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma, Ayvalık İlçesi Altınova Mahallesi'nde aynı örgüte yardım etme ve Edremit ilçesi Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 3 zanlı yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Mısır'da açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Mısır'da açıklamalar
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kabine Toplantısı başladı! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Kabine Toplantısı başladı! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Borsada sert düşüş
        Borsada sert düşüş
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de son bir haftada aranan 202 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de son bir haftada aranan 202 zanlı yakalandı
        Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Balıkesir'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
        Balıkesir'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
        Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Evinin bulunduğu mahalledeki 4 sokağı günde 3 kez süpürüyor
        Evinin bulunduğu mahalledeki 4 sokağı günde 3 kez süpürüyor
        Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Eskişehir'de, Heniyye'nin suikasta...
        Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Eskişehir'de, Heniyye'nin suikasta...