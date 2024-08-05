Balıkesir'de terör örgütü operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütleri ile ilişkili kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen 3 ayrı operasyonda, Edremit ilçesindeki Balıkesir-Kocaseyit Havalimanı'nda silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma, Ayvalık İlçesi Altınova Mahallesi'nde aynı örgüte yardım etme ve Edremit ilçesi Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 3 zanlı yakalandı.