Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyon: 24 kişi yakalandı

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 09:23 Güncelleme: 06.08.2024 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyon: 24 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarma’nın sorumluluk alanı içinde bulunan Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Karesi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde meydana gelen 21 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 24 şüpheliye dönük operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonda 24 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturcu, 2 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 15 bin TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Etkisi büyük oldu
        Etkisi büyük oldu
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Cumhuriyet Savcısı ve ailesi darbedildi iddiası! 1 tutuklama
        Cumhuriyet Savcısı ve ailesi darbedildi iddiası! 1 tutuklama
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!
        Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Elektrik akımına kapıldılar! 2 işçiden 1'i öldü
        Elektrik akımına kapıldılar! 2 işçiden 1'i öldü

        Benzer Haberler

        Susurluk'ta çıkan ev yangınında bir kişi yaralandı
        Susurluk'ta çıkan ev yangınında bir kişi yaralandı
        Balıkesir'de terör örgütü operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de terör örgütü operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de son bir haftada aranan 202 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de son bir haftada aranan 202 zanlı yakalandı
        Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Balıkesir'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
        Balıkesir'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
        Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı