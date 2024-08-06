Susurluk'ta çıkan ev yangınında bir kişi yaralandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan ev yangınında yangını söndürmek için müdahale eden bir kişi yaralandı. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çıkan ev yangınında yangını söndürmek için müdahale eden bir kişi yaralandı. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Susurluk ilçesi Yeni Mahalle Bağlar Caddesinde Mahmut Seyfeli’ye ait evde yangın çıktı.
Yangını söndürmek için çaba harcayan Efe Barkın Seyfeli, kolundaki kesik sonucu hafif yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı sonucu yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını başka noktalara sıçramadan söndürmeyi başardı.
Çıkan yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.