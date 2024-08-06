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        Balıkesir'de hakkında 88 suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı yakalandı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde girdiği evde ziynet eşyasını çalan hırsız, güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası polislerce yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:33 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:33
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        Balıkesir'de hakkında 88 suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı yakalandı
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        Balıkesir’in Susurluk ilçesinde girdiği evde ziynet eşyasını çalan hırsız, güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası polislerce yakalandı.

        Susurluk ilçesinde yaşayan Cemile ve Erol Aslan çiftinin evde olmadıkları zaman Yenimahalle, Fethi Bey Sokak’taki dairelerine hırsız girdi.

        Hırsız evde bulunan 77 bin TL tutarındaki para ile 5 tek taş yüzük, 4 altın yüzük, 2 altın boyun zinciri, 2 künye, 10 çeyrek altın, 1 adet ikisi bir arada çeyrek altın, 2 küpe ve 1 bileziği çalarak evden ayrıldı.

        Aslan çiftinin ihbarı sonrası ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemenin ardından zanlının Gülcan G. olduğu tespit edildi.

        88 ayrı suçtan suç kaydı bulunan Gülcan G. polisin operasyonuyla gözaltına alındı

        Gülcan G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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