Balıkesir'de hakkında 88 suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı yakalandı

Hırsız evde bulunan 77 bin TL tutarındaki para ile 5 tek taş yüzük, 4 altın yüzük, 2 altın boyun zinciri, 2 künye, 10 çeyrek altın, 1 adet ikisi bir arada çeyrek altın, 2 küpe ve 1 bileziği çalarak evden ayrıldı.

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