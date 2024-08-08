Balıkesir açıklarında arızalanan bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık’a ait Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere burada yiyecek, ilaç, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun, motor arızası nedeniyle Ege Denizi’nde akıntı etkisiyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri harekete geçti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.