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        Balıkesir açıklarında arızalanan bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bindikleri lastik bot arızalanan 3'ü çocuk 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 00:49 Güncelleme: 08.08.2024 - 00:49
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        Balıkesir açıklarında arızalanan bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bindikleri lastik bot arızalanan 3’ü çocuk 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun, motor arızası nedeniyle Ege Denizi’nde akıntı etkisiyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri harekete geçti.

        Sürüklenen 3'ü çocuk 11 düzensiz göçmen, bölgeye gönderilen KB-4510 isimli Sahil Güvenlik Botu ile kurtarıldı.

        Ayvalık’a ait Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere burada yiyecek, ilaç, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

        Haklarında yasal işlemler yapılan düzensiz göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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