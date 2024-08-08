Balıkesir'de kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Talip Tetik (82), kesim işi için ilçedeki ağaçlık alana gitti. Tetik'in kestiği bir ağacın üzerine düştüğünü görenler, durumu yetkililere bildirdi.

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