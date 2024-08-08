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        Balıkesir'de kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:11 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:11
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        Balıkesir'de kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Talip Tetik (82), kesim işi için ilçedeki ağaçlık alana gitti. Tetik'in kestiği bir ağacın üzerine düştüğünü görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaşamını yitirdiği belirlenen Tetik'in cesedi, hastane morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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