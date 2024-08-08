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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Balıkesir'de konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah üye sayımızı en kısa zamanda 1 milyona çıkaracağız ve Yeniden Refah Partimizi milletimizin desteğiyle iktidara taşıyacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 17:12 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:12
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Balıkesir'de konuştu:
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah üye sayımızı en kısa zamanda 1 milyona çıkaracağız ve Yeniden Refah Partimizi milletimizin desteğiyle iktidara taşıyacağız." dedi.

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan, partililerle buluşan Erbakan, panayırda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Erbakan, ziyaretleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı ekonomi modelini uygulayacak Milli Görüş anlayışının, Yeniden Refah Partisi'nin iktidar olması gerektiğini söyledi.

        Türkiye genelinde olduğu gibi Dursunbey'de de partilerine büyük teveccühün olduğunu bildiren Erbakan, "Üye kayıtlarımız bütün hızıyla artıyor, şu anda 550 bine yaklaştı. İnşallah üye sayımızı en kısa zamanda 1 milyona çıkaracağız ve Yeniden Refah Partimizi milletimizin desteğiyle iktidara taşıyacağız." ifadesini kullandı.

        Erbakan, İslam ülkeleriyle ortak para birimi, bankacılık ve finans sisteminin yanı sıra sosyal medyada da hakimiyet sağlanması gerektiğini anlattı.

        Türkiye'nin kendi sosyal medya platformlarının olması gerektiğini belirten Erbakan, "Yoksa bunları kapattığınız zaman da bir sonuç almanız çok mümkün olmuyor. Yine yapacaklarını yapmaya devam ediyorlar ve dünyadaki hakimiyetleri devam ediyor. Türkiye'de de kapattığınız zaman çeşitli programlar vasıtasıyla yine bunlara girmek mümkün oluyor. Öyleyse bütün alanlarda olduğu gibi sosyal medya alanında da yerli milli sistemlerimize ve İslam alemiyle ortak olarak ortaya koyacağımız platformlara ihtiyacımız olduğunu ifade ediyorum." diye konuştu.

        Fatih Erbakan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasına da değindi.

        Heniyye için yas tutmanın insani durum olduğunu söyleyen Erbakan, şunları kaydetti:

        "Filistin'le tarihi bağlarımız var. Filistin bizim vatan toprağımızdı. Daha 120 sene öncesine kadar orada Osmanlı askerimiz nöbet tutuyordu. Bizim sancağımız dalgalanıyordu ve asırlar boyu ecdadımız oraya sahip çıktı. Orayı şehit kanı dökerek muhafaza ettik. Bu nedenle bu tarihi ve kültürel bağlarımızdan dolayı da oranın acısını içimizde hissetmek ve oranın derdiyle dertlenmek gerekir. Bir de diğer bir konu da elhamdülillah biz millet olarak Müslüman bir milletiz. Bizim inancımıza göre Mescid-i Aksa'nın yeri ayrıdır. Kudüs, Mescid-i Aksa'nın şehridir. Dolayısıyla inancımız ve itikadımızdan dolayı Filistin davası bizim millet olarak davamızdır. Bütün bu sebepler dolayısıyla biz burada bir milli yas ilan edilmesinin son derece olumlu olduğunu ifade ettik."

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