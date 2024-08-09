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        Balıkesir Valiliği 6 araç satarak 3,1 milyon lira gelir sağladı

        Balıkesir Valiliğince, tasarruf tedbirleri kapsamında araç satışından 3 milyon 146 bin lira gelir sağladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:20 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:20
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        Balıkesir Valiliği 6 araç satarak 3,1 milyon lira gelir sağladı
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        Balıkesir Valiliğince, tasarruf tedbirleri kapsamında araç satışından 3 milyon 146 bin lira gelir sağladığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Balıkesir Valiliğinin 17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tasarruf tedbirleriyle ilgili 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni titizlikle uygulamaya devam ettiği belirtildi.

        Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin tedbirler kapsamında Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına araç satışı gerçekleştirildiği duyurulan açıklamada, "İki adet kapalı kasa kamyonet, üç adet otomobil ve bir adet makam aracı olmak üzere toplam 6 adet aracın satışı yapıldı. Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından model yılları 2006 ila 2012 yılları olan farklı marka ve modelden 6 taşıtın satışından 3 milyon 146 bin lira gelir elde edildi." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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