Koleksiyoner mali müşavir taş plak nostaljisini yazlığında yaşatıyor

SUAT SALGIN - İstanbul'da mali müşavirlik yapan Ayhan Doğan, nostalji tutkusunu yaşatmak için 25 yıl önce toplamaya başladığı taş plak, long play (uzunçalar) ve 45'liklerden 1500'den fazla parçanın bulunduğu koleksiyon oluşturdu.

Yılın büyük bölümünü eşi Müge Doğan'la yazlığında geçiren 54 yaşındaki Doğan, klasik müziğe olan tutkusunu koleksiyonuyla farklı bir boyuta taşıdı.

Çocukluk hayalini gerçekleştirerek taş plak biriktirmeye 1999'da başlayan, long play ve 45'liklerle koleksiyonunu zenginleştiren Doğan, bunları eşinin 15 yıl önce hediye ettiği gramofonda zaman zaman çalarak, geçmişe yolculuğa çıkıyor.

Koleksiyonda, Münir Nurettin Selçuk, Safiye Ayla, Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Behiye Aksoy gibi usta isimlerin ve bazı yabancı sanatçıların yaklaşık 300'ü taş plak olmak üzere 1500'den fazla eseri bulunuyor.

Ayhan Doğan, AA muhabirine, biriktirdiği plakları gramofonda büyük bir keyifle dinlediğini söyledi.

Gramofonda çalınan taş plakların sesinin günümüz teknolojisindeki pek çok müzikçalardan çok daha güzel olduğunu belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Günümüzdeki popüler şarkıları dinlemiyorum. Geçmişin şarkıları beni mutlu ediyor. Müzik dinlemekten böylelikle daha fazla keyif alıyorum. Çünkü en azından o şarkıların anlamları var. Üstelik de insanı geçmişe götürüyorlar. O eski eser, gramofondan yayılan şarkıların içine girilebiliyor ve bir anda dinlediğin şarkının içinde yaşanan aşkları kendine endeksleyebiliyorsun. Mesela ben pek çok şarkıyı eşime atfedip, eşlik ederek dinletiyorum. Long play ve 45'liklerim de var ancak bizim için taş plakların yeri çok farklı. Zira taş plaklardan daha net ses alınıyor. Günümüzden 90-100 yıl öncesinde söylenen şarkıları kalpten okudukları için bir anda o yıllara gidiveriyorsun."