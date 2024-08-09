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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 12:29 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:29
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Burhaniye, Gönen ve Karesi ilçelerinde yasa dışı kenevir ektikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

        4 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 2 ev ve 2 arazide yapılan aramalarda ise 118 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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