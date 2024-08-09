Erdek ve Sındırgı'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Erdek ve Sındırgı ilçelerinde tarihi eser aramak amacıyla kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 zanlı, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, iki ilçede izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine belirlenen bölgelere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda jeneratör, benzinli kırıcı, kırıcı delici, 3 kazma, 3 kürek, 2 balyoz, balta, manivela, keser, el testeresi, çekiç, havalandırma düzeneği, aydınlatma lambası, 50 metre sarmalı kablo, 20 metre halat, 1 litre benzin, 3 adet kaya delme aparatı, 3 çift eldiven, 2 adet kırıcı ucu, bir çift çizme ile kova ele geçirildi.