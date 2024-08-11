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        Balıkesir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 22 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 17:46 Güncelleme: 11.08.2024 - 17:46
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        Balıkesir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 22 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüphelendikleri 3 otomobili durdurdu.

        Otomobillerde incelemelerde bulunan ekipler, 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Bu kişilerin kaçışına aracılık ettikleri belirlenen 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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