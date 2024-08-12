Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası sona erdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da dünyaya örnek bir organizasyon ortaya konduğunu kaydetti.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, ödül töreninde yaptığı konuşmada Balıkesir'in "triatlon şehri" olduğunu söyledi.

Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar, elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele etti.

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