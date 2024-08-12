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        Balıkesir'de otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 00:44 Güncelleme: 12.08.2024 - 00:44
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        Balıkesir'de otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Plakaları henüz öğrenilemeyen Rahmi Kaya (63) yönetimindeki otomobil, Umurlar Mahallesi mevkiinde Berkay Böcek (20) idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

        Kazada, otomobil sürücüsü Rahmi Kaya'nın eşi Zekiye Kaya (66) olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki araç sürücüsü ile otomobildeki Rahmi Kaya'nın oğlu Tolgahan Kaya (27) ise yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tolgahan ile Rahmi Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Bir süre trafiğe kapanan yoldaki ulaşım, araçların ekiplerce çekilmesinin ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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