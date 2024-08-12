Balıkesir'de otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tolgahan ile Rahmi Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Rahmi Kaya'nın eşi Zekiye Kaya (66) olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki araç sürücüsü ile otomobildeki Rahmi Kaya'nın oğlu Tolgahan Kaya (27) ise yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.