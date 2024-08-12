Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 16:37 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Delice Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Yangın, 11 arazöz, 5 su ikmal, 4 hizmet ve 5 ilk müdahale aracı, 2 uçak, 3 helikopter, bir dozer, bir greyder, 37 iş makinesi ve 120 personelle yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

        Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?

        Benzer Haberler

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bandırma'da çiftçi eylemi
        Bandırma'da çiftçi eylemi
        Balıkesir'de otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yarala...
        Balıkesir'de otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yarala...
        Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası sona erdi
        Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası sona erdi
        Ayvalık açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı