Erdek'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Erdek ilçende bir aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Erdek ilçende bir aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçe merkezi girişindeki Muratbayırı mevkisinde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 10 SR 405 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan sürücü ile aynı araçta bulunan bir kişi, araçtan çıkarılarak çevredeki bir hastaneye götürüldü.
Kazalı araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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