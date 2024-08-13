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        Erdek'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Erdek ilçende bir aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 08:52 Güncelleme: 13.08.2024 - 08:52
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        Erdek'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçende bir aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        İlçe merkezi girişindeki Muratbayırı mevkisinde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 10 SR 405 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Hafif yaralanan sürücü ile aynı araçta bulunan bir kişi, araçtan çıkarılarak çevredeki bir hastaneye götürüldü.

        Kazalı araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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