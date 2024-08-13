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        Balıkesir'de meyve bahçesinden hırsızlık yapan şüpheliler dron yardımıyla yakalandı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde bir meyve bahçesinde yaşanan hırsızlığın ardından dronla takip edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:21 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:21
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        Balıkesir'de meyve bahçesinden hırsızlık yapan şüpheliler dron yardımıyla yakalandı
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        Balıkesir'in Havran ilçesinde bir meyve bahçesinde yaşanan hırsızlığın ardından dronla takip edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca, son günlerde özellikle incir bahçelerinden hırsızlık olaylarının artması nedeniyle dronla denetim başlatıldı.

        Başkanlık tarafından ilçede belirli noktalarda kontrol noktaları oluşturularak bekçiler görevlendirildi.

        Bölgeden geçerken kontrol noktasında "dur" ihtarı yapan bekçilerin üzerine bulundukları kamyoneti süren şüpheliler kaçtı.

        Dronla takip edilen 5 zanlı, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine yakalandı.

        Bahçelerden çaldıkları inciri çuvallara doldurarak yol kenarlarında sattıkları iddia edilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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