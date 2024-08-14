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        Balıkesir'de girdiği çayda kaybolan genç aranıyor

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde, arkadaşlarıyla piknik yaptığı yerde çaya giren ve akıntıya kapılıp kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 00:17 Güncelleme: 14.08.2024 - 00:17
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        Balıkesir'de girdiği çayda kaybolan genç aranıyor
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde, arkadaşlarıyla piknik yaptığı yerde çaya giren ve akıntıya kapılıp kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, Gönen'in Ortaoba Mahallesi Karapınar mevkisindeki ormanlık alanda arkadaşlarıyla piknik yapan Haluk Trabzonlu (24), çaya girdi.

        Trabzonlu, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Trabzonlu'nun durumu fark eden arkadaşları jandarmaya bilgi verdi.

        Bölgeye, jandarma ekiplerinin yanı sıra itfaiye, sağlık, AFAD ve Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

        Yenice Barajı'nın su seviyesi azaltıldı, arama çalışmalarına 7 dalgıç da dahil oldu.

        Ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen Trabzonlu'ya rastlanmadı.

        Arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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