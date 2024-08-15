Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İzmir'den uyuşturucu getirdiği iddia edilen zanlı yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İzmir'den uyuşturucu getirdiği iddia edilen zanlı yakalandı.
İzmir'den ilçe merkezine sentetik uyuşturucu hap getirip satmak isteyen şüpheli U.S'yi takibe alan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Bu kişinin çantasını arayan ekipler, giysilerinin arasına gizlenmiş 1106 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.
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