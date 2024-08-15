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        Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İzmir'den uyuşturucu getirdiği iddia edilen zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 09:39 Güncelleme: 15.08.2024 - 09:39
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        Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İzmir'den uyuşturucu getirdiği iddia edilen zanlı yakalandı.

        İzmir'den ilçe merkezine sentetik uyuşturucu hap getirip satmak isteyen şüpheli U.S'yi takibe alan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Bu kişinin çantasını arayan ekipler, giysilerinin arasına gizlenmiş 1106 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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