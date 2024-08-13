Balıkesir'de meyve bahçesinden hırsızlık şüphelilerinden 2'si tutuklandı

Bekçi Hayri Kozan da devriye görevinde aldıkları ihbar üzerine bölgeye giderken şüpheli araçla karşılaştıklarını belirterek, "Çiftçilerin mallarını korumaya çalışırken bir bahçeden yemiş hırsızlığı ihbarı aldık. İhbara giderken araçla karşı karşıya kaldık. Aracı durdurmaya çalıştık fakat durmak istemedi. Bu arada arkadaşımızın motosikletine çarptı." dedi.

Bıçakçı, son olayda kendilerine bağlı görev yapan bekçilerin üzerine kamyoneti süren 5 zanlıyı durduramayınca jandarmaya bilgi verdiklerini ifade etti.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı, diğer zanlı ise serbest bırakıldı.

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