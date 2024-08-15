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        Bandırma Onyedieylül Üniversitesi "dumansız kampüs" ilan edildi

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından alınan kararın ardından "dumansız kampüs" uygulaması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 13:36 Güncelleme: 15.08.2024 - 13:36
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        Bandırma Onyedieylül Üniversitesi "dumansız kampüs" ilan edildi
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        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından alınan kararın ardından "dumansız kampüs" uygulaması başlatıldı.

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından alınan karar gereğince üniversitenin tüm yerleşkelerinde öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda yetişmeleri ve çevreye duyarlı bir nesil olarak yetiştirilmeleri maksadıyla böyle bir karar alındığı bildirildi.

        Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yerildi:

        "Personel, öğrenci ve ziyaretçilerimizin dumansız hava soluma hakkını teslim etmek ve istemsiz sigara dumanının zararlı etkilerinden korumak amacıyla Üniversitemizin tüm yerleşkeleri 'dumansız kampüs' ilan edilmiştir. Öğrenci yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan üniversite kampüsleri, sadece eğitim ve akademik faaliyetler için değil, aynı zamanda öğrencilerin sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeleri ve çevreye duyarlı bir tutum geliştirmeleri için de ideal bir ortam sağlamalıdır. Bu nedenle Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olarak, dumansız kampüs felsefesini benimsiyor, öğrencilerimize ve personelimize daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyoruz."

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