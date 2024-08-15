Balıkesir'de sazlık yangınları kontrol altına alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Altınkum Mahallesi Dalyan mevkiinde göçmen kuşların göç güzergahında bulunan denize yakın noktadaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
3 farklı yerde çıkan yangınla ilgili çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sazlık alandaki yangın dolayısıyla metrelerce yükselen dumanlar 5 kilometre mesafedeki ilçe merkezinden de görüldü.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.
Ekiplerin bölgede yaklaşık 2 saatlik mücadelesi sonunda yangın kontrol altına alındı.
Bölgede, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli bir Toplumsal Olayla Müdahale Aracı (TOMA) ve iş makinelerinin de destek verdiği soğutma çalışmaları sürüyor.
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