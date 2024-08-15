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        Balıkesir'de sazlık yangınları kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:52 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:52
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        Balıkesir'de sazlık yangınları kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Altınkum Mahallesi Dalyan mevkiinde göçmen kuşların göç güzergahında bulunan denize yakın noktadaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        3 farklı yerde çıkan yangınla ilgili çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sazlık alandaki yangın dolayısıyla metrelerce yükselen dumanlar 5 kilometre mesafedeki ilçe merkezinden de görüldü.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.

        Ekiplerin bölgede yaklaşık 2 saatlik mücadelesi sonunda yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli bir Toplumsal Olayla Müdahale Aracı (TOMA) ve iş makinelerinin de destek verdiği soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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