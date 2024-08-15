Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve çalışmalarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak propaganda yaptığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 18:18 Güncelleme: 15.08.2024 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve çalışmalarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak propaganda yaptığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A.İ, B.K.S. ve Ö.H'nin PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini sosyal medya hesaplarında paylaşarak örgüt propagandası yaptığını tespit etti.

        Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon başlattı.

        Düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Çarşının maskotu 'Kontes' buzdolabında ölü bulundu: Gerçek, güvenlik kamerasında ortaya çıktı
        Çarşının maskotu 'Kontes' buzdolabında ölü bulundu: Gerçek, güvenlik kamerasında ortaya çıktı
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de sazlık yangınları kontrol altına alındı
        Balıkesir'de sazlık yangınları kontrol altına alındı
        Bandırma Onyedieylül Üniversitesi "dumansız kampüs" ilan edildi
        Bandırma Onyedieylül Üniversitesi "dumansız kampüs" ilan edildi
        Balıkesir'de tedavileri tamamlanan çakır kuşları doğaya bırakıldı
        Balıkesir'de tedavileri tamamlanan çakır kuşları doğaya bırakıldı
        Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Kafesinin bahçesi çiftliğe döndü; 30 kaz, 8 keçi, horoz, tavuk, kedi, köpek...
        Kafesinin bahçesi çiftliğe döndü; 30 kaz, 8 keçi, horoz, tavuk, kedi, köpek...
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de girdiği çayda kaybolan gencin cesedi bulundu
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de girdiği çayda kaybolan gencin cesedi bulundu