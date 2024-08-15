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        Ayvalık açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 64 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 22:33 Güncelleme: 15.08.2024 - 22:33
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        Ayvalık açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 64 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Ayvalık açıklarında düzensiz göçmen taşıyan lastik botların motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

        Sahil Güvenlik botu "KB-4510", "KB-111" ve "TCSG-8" ile bölgeye ulaşan ekipler, botlardaki 27'si çocuk 64 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek istedikleri anlaşılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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