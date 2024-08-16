Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden 3 sporcu Balıkesir'de çiçeklerle karşılandı

        Türkiye'yi, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden bazı sporcular için Balıkesir'de karşılama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 20:56 Güncelleme: 16.08.2024 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden 3 sporcu Balıkesir'de çiçeklerle karşılandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'yi, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden bazı sporcular için Balıkesir'de karşılama töreni düzenlendi.

        Olimpiyat Oyunları'nda boksta bronz madalya kazanan Esra Yıldız Kahraman ve milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın ile milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Balıkesir Valiliği önünde Vali Yardımcısı Ali Edip Budan ve sporcular tarafından karşılandı.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olimpiyat sporcularını valilik binasındaki Kuva-yi Milliye Salonu'nda ağırlayarak, çiçek ve hediye takdim etti.

        Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, sporcuların olimpiyatlarda elde ettikleri başarılarla gurur duyduklarını ifade etti.

        Gelecek dönemde onları daha iyi yerlerde göreceklerine inandıklarını belirten Ustaoğlu, "Zaten olimpiyatlara katılmak başlı başına bir gurur. Sizler bize bu gururu yaşattınız, ben tekrar sizleri, buraya gelmenizde emeği olan ailenizi ve antrenörlerinizi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı makamında ziyaret eden sporculara çiçek ve ödül takdim edildi.

        Başarılı olimpiyat sporcularının gençlere rol model olduğunu aktaran Akın, şunları kaydetti:

        "Büyük mutluluklar yaşadık. Hakikaten göğsümüz kabardı, duygulandı. Bu kardeşlerimiz Balıkesir'e örnek oldular. Özellikle genç sporcularımız için 'Bunu da yapabilirim' diyebilecek noktaya getirdikleri için minnettarız. Balıkesir Büyük coğrafyasıyla tam bir sporcu yeri. Biz spora olan desteğimizi artıracağız. Sporla büyüyen bir gençlik kendisine, ailesine, memleketine büyük gururlar yaşatabiliyor. Örnek sporcularla yan yana olmaktan gurur duyuyorum. Başkanlığım sürecinde amacım sporun tüm dallarını desteklemek olacak. Hele böyle rol model olimpiyat sporcularımızı ön plana koyarak adımları birlikte büyüteceğimize inanıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Kule vinci devrildi! Operatör öldü
        Kule vinci devrildi! Operatör öldü
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Arda Güler o listeye damga vurdu!
        Arda Güler o listeye damga vurdu!
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        TFF'den play-off ertelemesi!
        TFF'den play-off ertelemesi!
        ABD yeni bir ateşkes önerisi sundu
        ABD yeni bir ateşkes önerisi sundu
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin açılış töre...
        Balıkesir'de 64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin açılış töre...
        Havran'ın "sarı dizilik" kuru incirinin ihracat yolculuğu başladı
        Havran'ın "sarı dizilik" kuru incirinin ihracat yolculuğu başladı
        Balıkesirspor'dan orta sahaya takviye
        Balıkesirspor'dan orta sahaya takviye
        Ayvalık açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Balıkesir'de incir ağacından düşen kişi öldü
        Balıkesir'de incir ağacından düşen kişi öldü
        Balıkesir'de terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı