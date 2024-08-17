Balıkesir'de bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Ağzıkırık, tabancayla Fatma A'yı vurduktan sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 9166 Sokak'ta İbrahim Ağzıkırık ile birlikte yaşadığı öğrenilen Fatma A. arasında tartışma çıktı.

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