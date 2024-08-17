Balıkesir'de bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 9166 Sokak'ta İbrahim Ağzıkırık ile birlikte yaşadığı öğrenilen Fatma A. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Ağzıkırık, tabancayla Fatma A'yı vurduktan sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Ağzıkırık ve Fatma A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cesetler, yapılan incelemenin ardından Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.