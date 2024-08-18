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        Balıkesir'de miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde miras sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 00:44 Güncelleme: 18.08.2024 - 00:44
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        Balıkesir'de miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde miras sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Eminpınarı Mahallesi'nde yaşayan S.A. (56) ile amcasının oğulları S.A. (46) ve R.A. (48) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında S.A, av tüfeğiyle kuzenleri S.A. ve R.A'ya birkaç el ateş etti.

        Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        R.A. ve kardeşi S.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olayın ardından kaçan S.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        R.A. ve S.A'nın cesetleri, Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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