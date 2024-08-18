Balıkesir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F. T'nin kullandığı 10 AGE 577 plakalı otomobil, Balıkesir-Çanakkale kara yolunun Avcılar Mahallesi mevkisinde devrildi.
Savrulan ve reflüje çarparak ters dönen otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı incelemede, otomobildekilerden C.Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken sürücüsü F. T. ile H.Ö, S.T. ve Y.A'nın yaralı kurtuldukları belirlendi.
Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
Kazada yaşamını yitiren C.Ç'nin cenazesi Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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