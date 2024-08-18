GÜNCELLEME - Balıkesir'de miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgaya dönüşen olay sırasında S.A, av tüfeğiyle kuzenleri S.A. ve R.A'ya birkaç el ateş etti.

İlçeye bağlı Eminpınarı Mahallesi'nde S.A. (56) ile amcasının oğulları S.A. (46) ve R.A. (48) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

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