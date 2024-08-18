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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde miras sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2 kuzenini öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 00:44 Güncelleme: 18.08.2024 - 00:44
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde miras sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2 kuzenini öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        İlçeye bağlı Eminpınarı Mahallesi'nde S.A. (56) ile amcasının oğulları S.A. (46) ve R.A. (48) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında S.A, av tüfeğiyle kuzenleri S.A. ve R.A'ya birkaç el ateş etti.

        Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        R.A. ve kardeşi S.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olayın ardından kaçan S.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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