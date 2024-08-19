Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de iki kız kardeşin açtığı kahvehane sadece kadınlara hizmet veriyor

        HAKAN FİRİK - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki kız kardeş, turistik mahallede mayıs ayında açtıkları işletmede kadınlara özel kahvehane hizmeti veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 11:41 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de iki kız kardeşin açtığı kahvehane sadece kadınlara hizmet veriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKAN FİRİK - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki kız kardeş, turistik mahallede mayıs ayında açtıkları işletmede kadınlara özel kahvehane hizmeti veriyor.

        İstanbul'dan, 1,5 yıl önce Balıkesir'in turistik ilçesi Burhaniye'ye yerleşen Nazlı Şimşek ve ablası Arzu Kılıç, deniz kıyısındaki Öğretmenler Mahallesi'nde açtıkları kahvehaneye sadece kadın müşteri kabul ediyor.

        İşletmeci kız kardeşlerin yanı sıra 3 kadının çalıştığı kahvehaneye erkekler, sadece eşleri içerideyken girebiliyor.

        Nazlı Şimşek, AA muhabirine, yaklaşık 3 aydır hizmet verdikleri kahvehane sayesinde güzel arkadaşlıklar edindiklerini söyledi.

        Çevre sakinlerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Şimşek, "Güzel ablalarımız var bize destek olan. Kışın da devam ettireceğiz. Daha güzel etkinlikler aktiviteler düşünüyoruz." dedi.

        Şimşek, kadınlara özel kahvehane açma fikrinin, kadınlara kendilerini daha rahat hissettirme düşüncesinden çıktığını anlattı.

        Erkeklerin her alanda daha özgür olabildiğini dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

        "Kadınlara da daha fazla özgürlük verilsin istiyoruz. Tabii ki hepsi erkekler kahvehanesine ya da bir kafeye gidebilirler ama burada kendilerini daha rahat hissedebilirler. Bizimle beraber mutfağa girebiliyorlar, birlikte bir şeyler yapabiliyoruz. Herkes daha anlayışlı, daha samimi, daha rahat. Çeşitli sosyal aktiviteler de düzenliyoruz. Meditasyon çalışmaları oluyor. Bunun haricinde bazı akşamlar kadınlar matinesi yapıyoruz, eğleniyoruz, göbek atıyoruz, halay çekiyoruz. Sadece okey ya da kağıt oynanmıyor. Beraber müzik koroları olabiliyor, canlı müzikler de ara ara yapıyoruz."

        - Kahvehane açmaya karar verdikleri gün dükkan kiraladılar

        Arzu Kılıç da kahvehane açmaya bir kafede otururken arkadaş sohbetinde karar verdiklerini, aynı gün bu iş yerini kiraladıklarını ifade etti.

        İlçede Ören Meydanı'ndaki kanatlı at Pegasus Heykeli'nden hareketle iş yerinin adını "Pegasüslü Kadınlar Kahvesi" olarak belirlediklerini belirten Kılıç, bu ayın sonunda kadınlar festivali düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

        Müşterilerden Jale Saygan, bu iş yerini sadece kahvehane olarak adlandırmadıklarını, kadınların buluştuğu, paylaşımlar yaptığı, ortam çalışmalara katıldığı bir yer olduğunu belirtti.

        Gaye Öztekin ise kahvehanenin ilçede kadınların oyun oynayabileceği, sosyalleşebileceği bir alan olduğunu dile getirerek, "Tebrik ediyorum. Tüm ihtiyacımızı da gideriler. Çok temiz, pırıl pırıl çok kaliteli, çok elit bir yer aynı zamanda. Günlerimizi, toplantılarımızı, her şeyimizi burada yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Serap Yaşar, kadınlara özel bir kahvehane açılmasından memnuniyet duyduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

        "Biz çok mutluyuz, özgürüz. Burası bir kahvehaneden ziyade aynı ortama, evimiz gibi geliyoruz buraya. İstediğimiz şekilde yiyoruz içiyoruz, oynuyoruz, göbek atıyoruz, şarkı söyleyerek deşarj olup öyle gidiyoruz evimize. Mükemmel bir yer, işletmecileri mükemmel. Önemli olan da bu zaten. Güler yüzlü işletmecisi varsa kazanmış demektir."

        Özlem Baydemir Boy da kahvehanede keyifli zaman geçirdiklerini söyledi.

        İstanbul'dan tatile gelen Meltem Kaya, kahvehanenin ortamını beğendiğini, işletmecileriyle mutfağa girip bir şeyler yapabildiklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı!
        ABD'de Demokratların kongresi toplanıyor
        ABD'de Demokratların kongresi toplanıyor
        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor
        Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Emeklilikte dilekçe sıkıntısı
        Emeklilikte dilekçe sıkıntısı
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Pazarın yüzde 70'i ithal oldu
        Pazarın yüzde 70'i ithal oldu
        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık alarmı!
        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık alarmı!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!

        Benzer Haberler

        Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Enes Doğan oldu
        Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Enes Doğan oldu
        Balıkesir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Balıkesir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü
        Balıkesir'de miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü
        Balıkesir'de miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü
        Balıkesir'de bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti
        Balıkesir'de bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti
        Birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürüp, kendi yaşamına da son verdi
        Birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürüp, kendi yaşamına da son verdi