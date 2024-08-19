Erdek'te bir işletmede çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde Seyitgazi tepesi girişinde bulunan bir kafede yangın meydana geldi.
Yangının büyümesiyle beraber kara dumanlar yükselmeye başladı.
Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahelde bulundu.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.
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