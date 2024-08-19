Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Erdek'te bir işletmede çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:19 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdek'te bir işletmede çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde Seyitgazi tepesi girişinde bulunan bir kafede yangın meydana geldi.

        Yangının büyümesiyle beraber kara dumanlar yükselmeye başladı.

        Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahelde bulundu.

        Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Asansör faciasında sıcak gelişme!
        Asansör faciasında sıcak gelişme!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Yunus balığı nerede?
        Yunus balığı nerede?
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Plajdaki depo yangınına tatilciler de kovayla su dökerek müdahale etti
        Plajdaki depo yangınına tatilciler de kovayla su dökerek müdahale etti
        Balıkesirspor kampta mağlup
        Balıkesirspor kampta mağlup
        Balıkesir'de iki kız kardeşin açtığı kahvehane sadece kadınlara hizmet veri...
        Balıkesir'de iki kız kardeşin açtığı kahvehane sadece kadınlara hizmet veri...
        Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Enes Doğan oldu
        Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Enes Doğan oldu
        Balıkesir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Balıkesir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü