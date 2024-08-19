Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangında, bölgede bulunan bazı arı kovanları da hasar gördü.

Yangın, 14 arazöz, 1 uçak, 1 helikopter ile orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Geçmiş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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