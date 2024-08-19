Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Geçmiş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi.
Yangın, 14 arazöz, 1 uçak, 1 helikopter ile orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yangında, bölgede bulunan bazı arı kovanları da hasar gördü.
Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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