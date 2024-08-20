Balıkesir'de tarladaki su kuyusu kazısında toprak altında kalan çiftçi öldü

İtfaiye ekipleri, nabzının atmadığını fark ettikleri Demir'i kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manyas Devlet Hastanesine götürülen Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçeye bağlı kırsal Peynirkuyu Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Recep Demir'in (30) tarlasında operatör Osman Görgül tarafından iş makinesiyle 20 metrelik su kuyusu için kazı başlatıldı.

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