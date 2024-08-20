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        Balıkesir'de tarladaki su kuyusu kazısında toprak altında kalan çiftçi öldü

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde tarlada su kuyusu için kazı yapılırken toprak altında kalan çiftçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:17 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:27
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        Balıkesir'de tarladaki su kuyusu kazısında toprak altında kalan çiftçi öldü
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde tarlada su kuyusu için kazı yapılırken toprak altında kalan çiftçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı kırsal Peynirkuyu Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Recep Demir'in (30) tarlasında operatör Osman Görgül tarafından iş makinesiyle 20 metrelik su kuyusu için kazı başlatıldı.

        Demir, 4 metre derinliğe ulaşıldığında çukura girerek toprağı elleriyle düzeltmeye çalışırken göçük meydana geldi.

        Çevredekiler, toprak altında kalan Demir'in kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

        Kısa sürede bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Manyas İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, Demir'i bulunduğu yerden çıkardı.

        İtfaiye ekipleri, nabzının atmadığını fark ettikleri Demir'i kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manyas Devlet Hastanesine götürülen Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hastaneye gelen çiftçinin yakınları, büyük üzüntü yaşadı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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