Balıkesir'de ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı

Ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi yakınındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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