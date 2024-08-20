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        Balıkesir'de ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 16:01 Güncelleme: 20.08.2024 - 16:03
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        Balıkesir'de ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi yakınındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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