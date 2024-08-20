Balıkesir'de orman yangınına giden arazözün otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde orman yangınına giden arazöz ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde orman yangınına giden arazöz ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Manyas Orman İşletme Şefliğine ait D.A'nın kullandığı arazöz, Kırsal Çakırca Mahallesi'nde yangın ihbarına giderken R.K'nin idaresindeki 10 TA 905 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile arazöz şoförü D.A. ve yanındaki orman memuru S.U. yaralandı.
Yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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