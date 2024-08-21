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        Balıkesir'de terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 16:14 Güncelleme: 21.08.2024 - 16:24
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        Balıkesir'de terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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