Balıkesir'de terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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