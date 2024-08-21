Balıkesir'de yoldan çıkarak otluk alana devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesi, yoldan çıkarak otluk alana devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesi, yoldan çıkarak otluk alana devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sarıbeyler Mahallesi'nde H.K. yönetimindeki 10 EB 952 plakalı otomobil, yoldan çıkarak otluk alana devrildi.
Burada otların üstünde asılı kalan araçtaki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.
İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan iki kişi, Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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