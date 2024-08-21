Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de yoldan çıkarak otluk alana devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesi, yoldan çıkarak otluk alana devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 18:35 Güncelleme: 21.08.2024 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de yoldan çıkarak otluk alana devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesi, yoldan çıkarak otluk alana devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Sarıbeyler Mahallesi'nde H.K. yönetimindeki 10 EB 952 plakalı otomobil, yoldan çıkarak otluk alana devrildi.

        Burada otların üstünde asılı kalan araçtaki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

        İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan iki kişi, Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Evli ve çocuklu kadına taciz iddiası! Kadının eşi ve arkadaşlarından öldüresiye dayak
        Evli ve çocuklu kadına taciz iddiası! Kadının eşi ve arkadaşlarından öldüresiye dayak
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        21 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı
        Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Kayıp yattaki milyarderler hala bulunamadı
        Kayıp yattaki milyarderler hala bulunamadı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi

        Benzer Haberler

        Kazdağları'na giriş yasaklandı
        Kazdağları'na giriş yasaklandı
        Balıkesir'de terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesirsporlu Arda resmen Fenerbahçe'de
        Balıkesirsporlu Arda resmen Fenerbahçe'de
        Kazdağları Milli Parkı yangın riski nedeniyle 31 Ekim'e kadar girişe kapatı...
        Kazdağları Milli Parkı yangın riski nedeniyle 31 Ekim'e kadar girişe kapatı...
        Ayvalık'ta ormanlık alandaki baraka yandı
        Ayvalık'ta ormanlık alandaki baraka yandı
        Orman yangınına giden arazöz, otomobilin üzerine devrildi: 3 yaralı
        Orman yangınına giden arazöz, otomobilin üzerine devrildi: 3 yaralı