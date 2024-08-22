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        Balıkesir'de iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 02:07 Güncelleme: 22.08.2024 - 02:22
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        Balıkesir'de iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Camivasat Mahallesi Menderes Bulvarı'nda, kuruyemiş ve bakliyat satan bir iş yerinin üst katındaki depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

        Yaklaşık bir saatlik müdahale sonucunda yangın söndürülürken iş yerinde maddi hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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