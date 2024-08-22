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        Balıkesir'de kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim

        Balıkesir'de, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:14 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:29
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        Balıkesir'de kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim
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        Balıkesir'de, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimi yapıldı.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasına kısa süre kala kentteki kırtasiyeleri denetledi.

        Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi'ndeki bir kırtasiyeci dükkanında denetim yapan ekipler, çanta ve kırtasiye malzemeleri başta olmak üzere okul ürünlerini sağlığa uygunluğu ve fiyat bakımından inceledi.

        Ekipler, fiyat etiketi, kasa ve raf fiyatlarını karşılaştırdı, ürün güvenliğini kontrol etti.

        Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan da ekiplerle denetime katılarak, firma sahiplerini bilgilendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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