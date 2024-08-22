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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Balıkesir'de konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Partimizi hem milletimizin teveccühüyle hem de teşkilatlarımızın bu gayretiyle yapılacak olan ilk seçimde iktidara taşıyacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:28 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:50
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Balıkesir'de konuştu:
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Partimizi hem milletimizin teveccühüyle hem de teşkilatlarımızın bu gayretiyle yapılacak olan ilk seçimde iktidara taşıyacağız." dedi.

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan, partililerle buluşan Erbakan, panayırda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Erbakan, ziyaretleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke ekonomisiyle ilgili değerlendirmede bulunarak, sistemin değiştirilmesi gerektiğini savundu.

        Dar gelirlilerin öncelenmesi gerektiğini ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:

        "Paylaşımda adaleti sağlayan, adil bir yönetimin mutlaka iş başında olması lazım. Bunun örneğini Milli Görüş, Erbakan Hocamızın başbakan olduğu dönemde verdi. Fındığa, çaya, şeker pancarına, buğdaya yüzde 200-300 artışlar sağladı. İşçiye, memura, emekliye yüzde 100-200, Bağ-Kur emeklisine yüzde 320 maaş zammı verdi. Bugün yüzde 320 maaş zammı yapsanız, 12 bin 500 lira alan emeklinin maaşı bir ay sonra 50 bin lira olacak. Bu olay Türkiye'de 1997'de yaşandı. Nasıl yaşandı? Rantiyenin hortumları kesildi, israf önlendi, havuz sistemiyle denk bütçeyle faiz canavarına giden paralar kurtarıldı ve milli kaynak paketleriyle kaynak üretildi. Borç, zam, vergi yerine milli kaynak paketleriyle kaynak üretildi. Biz aynı ruhun temsilcisi olarak Milli Görüş'ün ekonomi modelini uygulamak ve milletimizi bu sıkıntıdan kurtarmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Milletimiz de büyük bir teveccüh gösteriyor, oylarımızı her seçimde yüzde 100 artırarak devam ediyoruz. 14 Mayıs'ta 1,5 milyon oy aldık, 31 Mart'ta 3 milyonun üzerinde oy aldık. Şimdi inşallah bu ivmeyi daha da artıracağız ve Yeniden Refah Partimizi hem milletimizin teveccühüyle hem de teşkilatlarımızın bu gayretiyle yapılacak olan ilk seçimde iktidara taşıyacağız."

        Fatih Erbakan'a, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sezgin, Balıkesir İl Başkanı Fatih İnceboy, Karesi İlçe Başkanı Fatih Kavuş, Altıeylül İlçe Başkanı Ramazan Yalım, Kepsut İlçe Başkanı Hüseyin Çetinkaya ile partiler eşlik etti.

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