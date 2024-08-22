Balıkesir'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Dumanlardan etkilenen bir çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

100. Yıl Mahallesi 728 Sokak'taki dört katlı apartmanın giriş katındaki dairede henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

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