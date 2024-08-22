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        Balıkesir'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 20:42 Güncelleme: 22.08.2024 - 20:54
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        Balıkesir'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

        100. Yıl Mahallesi 728 Sokak'taki dört katlı apartmanın giriş katındaki dairede henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

        Dumanlardan etkilenen bir çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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