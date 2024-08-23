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        Balıkesir'de süt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobil ile süt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 14:52 Güncelleme: 23.08.2024 - 14:59
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        Balıkesir'de süt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobil ile süt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Balıkesir istikametine giden Saniye Kahraman (22) idaresindeki 45 YB 4891 plakalı otomobil, Savaştepe-Balıkesir kara yolu kırsal Karacalar Mahallesi yakınında karşı yönden gelen Ş.Ç'nin (32) kullandığı 10 ANE 714 plakalı süt tankeriyle çarpıştı.

        Otomobil, çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Otomobilde bulunan ve ilk müdahalelerin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan M.K. (57) ile Y.K'nin (58) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Saniye Kahraman'ın cesedi, itfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Savaştepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Süt tankerinin sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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