Bandırma'da ayçiçeği küspesi deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 itfaiye aracı ile bir su tankeri ile alevlere müdahale etti.

Bandırma Ticaret Borsasına ait deponun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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