Bandırma'da ayçiçeği küspesi deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, ayçiçeği küspesi depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, ayçiçeği küspesi depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bandırma Ticaret Borsasına ait deponun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 itfaiye aracı ile bir su tankeri ile alevlere müdahale etti.
Depoda hasara yol açan yangını kontrol altına alınan ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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