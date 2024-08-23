Balıkesir'de yolda oluşan çukura lastiği sıkışan çöp kamyonu kurtarıldı

Kamyonun kurtarılması için olay yerine gelen ekipler, iş makinesiyle aracı arka tarafından ittirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Ekipler, halatla önden çekerek kamyonu çukurdan çıkardı.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mithatpaşa Mahallesi'nde içme suyu hattındaki arızaya müdahale etti.

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