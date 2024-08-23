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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de süt tankeriyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobil ile süt tankerinin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 14:52 Güncelleme: 23.08.2024 - 14:52
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de süt tankeriyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobil ile süt tankerinin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Balıkesir istikametinde seyreden Saniye Kahraman (22) idaresindeki 45 YB 4891 plakalı otomobil, Savaştepe-Balıkesir kara yolu kırsal Karacalar Mahallesi yakınında karşı yönden gelen Ş.Ç. (32) yönetimindeki 10 ANE 714 plakalı süt tankeriyle çarpıştı.

        Otomobil, çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Otomobil sürücüsünün babası Mehmet Kahraman (57) ile halası Yurdanur Kahraman (58) yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yurdanur Kahraman, kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan tanker sürücüsünün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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