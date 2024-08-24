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        Bandırma açıklarındaki bir gemide görevli 2 personel hayatını kaybetti

        Balıkesir'in Bandırma ilçesi açıklarında bulunan Rusya bandıralı bir gemide açığa çıkan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 2 işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 15:41 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:41
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        Bandırma açıklarındaki bir gemide görevli 2 personel hayatını kaybetti
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesi açıklarında bulunan Rusya bandıralı bir gemide açığa çıkan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 2 işçi yaşamını yitirdi.

        "Navis 2" adlı hayvan yemi taşıyan geminin ambar bölümünde çalışan Konstantin Martynov (46) ve Dmitry Mochalov (52), henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden fenalaştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine Bandırma demir sahasında bulunan gemiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

        Açığa çıkan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bandırma Çelebi Limanı'na yanaştırılan gemideki 2 personelin cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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